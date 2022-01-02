Iğdır Valisinin girişimiyle husumetli iki aile yıllar sonra barıştı (2)- Yeniden



Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da aralarında husumet bulunan ve bir hafta önce kent merkezinde 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kavganın ardından Angay ile Çelik aileleri arasında yaşanan gerginlik, Vali H. Engin Sarıibrahim'in girişimiyle barış ile sonlandırıldı.

Iğdır'da aralarında yıllar öncesine dayanan husumet bulunan Angay ve Çelik aileleri, geçen 25 Aralık'ta ken merkezindeki Rıza Yalçın Caddesi üzerinde karşılaşınca kavga çıktı. Aile bireyleri kesici alet, taş, fırça sapı, sopa, demir çubuklarla birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis geldi. Kavgada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Polis kavgaya karıştığını tespit ettiği çok sayıda kişiyi göz altına aldı.

Uzun zamandır aralarında husumet bulunan Angay ve Çelik aileleri, Vali ve Belediye Başkan vekili olan H. Engin Sarıibrahim ve kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı. Angay ve Çelik aileleri ile Iğdır Belediyesinde bir araya gelen Vali Sarıibrahim, İslam kelimesinin 'barış' anlamı taşıdığını, İslam'ın bir barış ve kardeşlik dini olduğunu vurgulayarak her Müslümanın barış içerisinde yaşaması gerektiğini ifade etti. Vali Sarıibrahim, "Barış isteyen, barışa el veren herkesin bizim başımız üstünde yeri var. Allah her işimize hayırla başlamayı ve hayırla tamamlamayı nasip etsin. Bu hayra vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi.

Makamda birbirleri ile el sıkışarak husumeti sonlandıran Angay ve Çelik aileleri, Vali H. Engin Sarıibrahim'e teşekkür etti.FOTOĞAFLIDHA-Genel Türkiye-Iğdır Özkan AYDIN

2022-01-02 18:51:08



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