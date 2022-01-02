Iğdır’da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Iğdır‘da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda fren yapan araç, başka bir araca arkadan çarptı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında meydana geldi. Yağan kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda fren yapan 27 Y 9243 plakalı ticari araç, 76 T 0117 taksiye arkadan çarptı. Çarpma etkisi ile iki araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yeni kazaların meydana gelmemesi için sürücüleri uyardı.

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