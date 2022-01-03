Iğdır'da köy okulunda eğitime 1 gün ara verildi

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyünde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyünde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Yenidoğan Köyünde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.