Iğdır’da köy okullarında eğitime kar engeli

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Iğdır’da dün etkili olan kar yağışından dolayı bugün bazı köylerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Iğdır’da 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının yoğun olarak etkili olduğu 9 köyde de eğitime ara verildi. Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule ve Gülpınar köylerinde alınan karar ile eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için İl Özel İdaresine bağlı ekipler, çalışma başlattı.



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