Iğdır’da köy okullarında eğitime kar engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da köy okullarında eğitime kar engeli

İHA

Iğdır’da köy okullarında eğitime kar engeli

Iğdır’da dün etkili olan kar yağışından dolayı bugün bazı köylerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Iğdır’da 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının yoğun olarak etkili olduğu 9 köyde de eğitime ara verildi. Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule ve Gülpınar köylerinde alınan karar ile eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için İl Özel İdaresine bağlı ekipler, çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır'da köy okulunda eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Iğdır'da köy okulunda eğitime 1 gün ara verildi
Iğdır’da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi
YEREL HABERLER Iğdır’da kar yağdı, maddi hasarlı kaza meydana geldi
Iğdır’da 2022 yılının ilk karı yağdı, çocuklar soluğu dışarıda aldı
YEREL HABERLER Iğdır’da 2022 yılının ilk karı yağdı, çocuklar soluğu ...
Iğdır Valisinin girişimiyle husumetli iki aile yıllar sonra barıştı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Iğdır Valisinin girişimiyle husumetli iki aile yıllar ...
Iğdır Valisinin girişimiyle husumetli iki aile yıllar sonra barıştı
YEREL HABERLER Iğdır Valisinin girişimiyle husumetli iki aile yıllar ...
Iğdır'da husumetli aileler barıştırıldı
YEREL HABERLER Iğdır'da husumetli aileler barıştırıldı
Ünsal’dan Dekan Güngör’e plaket
YEREL HABERLER Ünsal’dan Dekan Güngör’e plaket
Iğdır’da açılan 10 Mesleki Eğitim Merkezinin tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Iğdır’da açılan 10 Mesleki Eğitim Merkezinin tanıtım ...
Yılbaşı gecesi çaldıkları otomobille kaza yaptılar
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi çaldıkları otomobille kaza yaptılar
Bahar havası yaşanan Iğdır'da besicilerin yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Bahar havası yaşanan Iğdır'da besicilerin yüzü ...
Oto fareleri polisten kaçarken kaza yaptı Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Oto fareleri polisten kaçarken kaza yaptı Hırsızlık ...
Iğdır'da gıda denetimi
YEREL HABERLER Iğdır'da gıda denetimi
Çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yaptılar
YEREL HABERLER Çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yaptılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.