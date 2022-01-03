Yolda yürürken köpeğin saldırmasıyla yaralandı



Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da yolda yürüyen Rojhat Karakuş (31) bir köpeğin saldırısında yaralandı. Ayağından yaralanan ve şikayetçi olan Karakuş, Pitbull´a benzettiği köpeğin sahibinden alınarak başka insanlara zarar vermesinin engellenmesini istedi.

Söğütlü Mahallesi'nde dün gece bir köpek yolda yürüyen Rojhat Karakuş'a saldırdı. Ayağından yaralanan Karakuş, Iğdır Devlet Hastanesi´nde tedavi oldu. Kuduz aşısı yapılan Rojhat Karakuş, Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliğine giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Karakuş, şikayetçi dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ben hayvanını tasmasız olarak yanında gezdiren, hayvana ağızlık takmayarak benim ve çevredeki insanların hayatını tehlikeye atan köpeğin saldırması sonucu yaralanmama sebep olan hayvan sahibi, adını Barış Kaya olarak öğrendiğim şahıstan davacı ve şikayetçiyim. Köpeğin şahıstan alınarak başka insanlara zarar vermesinin engellemesini istiyorum."

'YASAKLI CİNS DEĞİL'

Barış Kaya ise ifadesinde o gece yağan kar nedeniyle yerlerin kaygan olduğunu ve dengesini kaybettiği sırada yasaklı olmayan Presa Canario cinsi köpeğinin bir anda gezdirme kemerinden kurtulduğunu belirtti. Kaya, köpeğin yaralanan kişiye doğru koştuğunu, kişinin tekme atması nedeniyle ısırdığını öne sürerek, yaralıyı daha sonra hastaneye götürdüğünü söyledi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-01-03 12:00:11



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