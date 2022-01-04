Iğdır’da kütüphane açılışı

Iğdır’da “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi” kapsamında kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ kapsamında tüm ülkemizde olduğu gibi Iğdır’da da kütüphanesi olmayan okullar tespit edilerek kütüphaneler yaptırılıyor. Bu kapsamda 7 Kasım Mahallesinde bulunan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılışa Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Sarıibrahim, kütüphane açılışı sonrasında sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet etti. Iğdır'da kütüphanesi olmayan okullar için de çalışmalar devam ediyor. Bu proje ile Iğdır'da kütüphanesiz okul kalmayacak.

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