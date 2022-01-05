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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da tezek yakma geleneği devam ediyor

İHA

Iğdır’da tezek yakma geleneği devam ediyor

Iğdır’da yaz aylarından itibaren kurutulup hazırlanan tezekler kış aylarında soba ve tandırlarda kullanılıyor.
Ekonomik gelirin hayvancılık olduğu Iğdır’da üreticiler hiçbir şeyi zayi etmiyorlar. Hayvancılık yapan vatandaşlar, kış mevsiminde ısınma ve tandırda yakmak amacı ile tezek kullanmaya devam ediyor. Hayvancılık yapan üreticiler, ihtiyaçlarından fazla tezekleri de satıyorlar.

"Bu işten ekmek kazanıyorlar"
Üreticiler fazla olan tezekleri satmak için ‘tezek satıcıları’ ile anlaşıyor. Tezek satarak geçimini sağlayan Abdulsellam Galitekin, “Biz köylerden bu tezekleri getiriyoruz. Hayırseverler de gelerek bizden bu tezekleri alarak ihtiyaç sahiplerine veriyorlar. Biz de bunları getirip boşaltıyoruz” dedi.

"Boş zamanlarında yardım ediyor"
Okula giden ve boş zamanlarında yardımseverlerin verdiği tezekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasına vesile olan ve boşaltmaya yardım eden Suat Ersönmez, “Boş zamanlarımızda ihtiyaç sahiplerine verilen bu tezekleri getirip boşaltıyoruz. Bu işi de büyük bir zevkle yapıyorum” diye konuştu.

"Köprü görevini üstleniyoruz"
Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan ise, "Öğrenci arkadaşlar ile bu tezekleri yerine ulaştırıp köprü görevini üstleniyoruz. Tezek yıllardır bu yöremizde bir yakıt geleneği olarak kullanılıyor. Biz de köylerden bunları toplayıp getirip ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız sağ olsunlar, bize yardım ediyorlar. Boş zamanlarımızı değerlendirerek ailelere bunları teslim ediyoruz” dedi.

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