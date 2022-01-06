Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri, yerleri kaplayan kar nedeniyle hayvanların aç kalmaması için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından kar yağışı sonrası yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı. Çarşı merkezde ekipler, kar yoğunluğunun olduğu yerlere yem bırakarak bölgeden ayrıldı. Yemleme çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.