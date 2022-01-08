Vali Sarıibrahim, okul ziyaretlerine devam ediyor

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Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Vali H. Engin Sarıibrahim, gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek devam etti. Vali Sarıibrahim, okul ziyaretinde bazı sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Sarıibrahim, okuldan ayrıldı.



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