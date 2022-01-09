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Iğdır merkezde öğretmen ve öğrenciler tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Vali Şemsettin Uzun Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri yaralı bir atmaca buldular. Bulunan atmaca için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler atmacayı teslim alarak tedavi altına aldı. Yaralı atmacanın tedavisi sonrası tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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