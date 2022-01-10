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Barınağa bırakılması gereken köpekleri dağ başına bıraktılar Dağ başına bırakılan köpekler açlıktan birbirlerini yedi Birçok köpeği kurtlar parçaladı

İHA

Barınağa bırakılması gereken köpekleri dağ başına bıraktılar Dağ başına bırakılan köpekler açlıktan birbirlerini yedi Birçok köpeği kurtlar parçaladı

Iğdır'da barınağa bırakılması gereken köpekler dağ başına bırakıldı. Köpeklerin açlıktan birbirlerini yemeye başladığı görüldü.
Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş olayından sonra toplanmaya başlanan köpekler ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Iğdır Belediyesi tarafından merkez ve ilçe ile beldelerde belediyeler tarafından toplanan köpekler barınak yerine Ağrı Dağı eteğinde bulunan kışın boş olan Şanlı Mirze (Gevro) köyüne bırakıldı. Buraya aç susuz bırakılan köpekler, birbirlerini yemeye başladı. Bazı köpekler ise kurtların saldırısında telef oldu. Boşaltılan köyde su için kullanılan büyük depoya yiyecek aramak için giren bir köpek ise oradan çıkamayarak telef oldu. Bu skandalı ortaya çıkaran köylü Kasım Çirka, çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. İHA’ya konuşan Kasım Çirka, köpeklerin durumunu gördüğünden beri psikolojisinin bozulduğunu belirterek bu olayın sorumlularından hesap sorulmasını istedi.

‘Köpekleri beyaz bir araba getirdi’
Çikra konuşmasında, “Ben burada kalıyorum. Akşamüzeri beyaz bir araç barınağa bırakacağı köpekleri toplayıp, getirip buraya bıraktı. Yetkililerden ricamız gelip bu rezaleti görsünler. Vicdanı olan gelsin bu duruma bir el atsın. Zor bir durum, köpekler açlıktan birbirlerini yiyorlar. Bunları bir barınağa götürsünler, bunlara bir yemek versinler. Bu büyük bir zulümdür, hakarettir, insanlığa aykırı bir durumdur” dedi.
Haber çekimi sırasında boş evlerde olan köpekler gelen kişileri görünce evlerden çıkarak bitkin bir şekilde köyün yukarısına yürümeye başladılar. Haber çekiminden dönen ekibimiz yolda, bir yemek firmasının yol üzerine yemek artıklarını köpekler için bıraktığını gördü. Belediye tarafından bırakılan bu köpekler ile ilgili önlem alınmadığı takdirde aç kalan köpekler birbirlerini yiyecek, birçok köpek ise açlık ve susuzluktan telef olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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