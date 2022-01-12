Iğdır'da kapalı 4 köy yolu kaldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ve köylerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapalı 4 köy yolu kaldı.

Iğdır Tuzluca ilçesi ile köylerde Pazartesi gününden beri etkili yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışından dolayı merkez ve ilçeye bağlı 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 9 köy yolu açıldı. Tuzluca'da kapalı kalan 4 köy yolunun açılması için 2 ekiple kar mücadelesi devam ediyor.



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