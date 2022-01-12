Kardan kayarak yolda çıkan minibüs, ağaca çarparak durabildi

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Kardan dolayı kayarak yoldan çıkan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle ağaca çarparak durabildi.

Kaza, Tuzluca ilçesi Sarıbulak ve Yaylacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köy yolunda ilerleyen minibüs karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Araç yolun sol tarafında bulunan ağaca vurarak durabildi. Kazada can kaybı ve yaralı olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

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