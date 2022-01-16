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2022 yılının ilk “İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı” yapıldı

İHA

2022 yılının ilk “İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı” yapıldı

Iğdır’da İl Koordinasyon Kurulu’nun 2022 yılı ilk toplantısı, Vali H. Engin Sarıibrahim’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen yılın 1. koordinasyon toplantısına yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının Iğdır'da gerçekleştirdiği projeler değerlendirildi. Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı da görüşüldü. Henüz proje aşamasında olan yatırımların uygulanacağı bölgelere olan katkısı hususunda istişarelerde bulunarak koordinasyon kurulunun karar almasını gerektirecek teklifler de görüşüldü.
Toplantı, 2021 yılında başlanan ve devam eden projeler ile 2022 yılında planlanan yatırımların sunumları sonrası sona erdi.

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