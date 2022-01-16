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Annesi ile kazada ölen Cemal'in çifte mutluluğu yarım kaldı (2)- Yeniden

DHA

Annesi ile kazada ölen Cemal'in çifte mutluluğu yarım kaldı (2)- Yeniden


Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)ERZURUM'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden anne Naima (57) ile oğlu Cemal Baga'nın (29) cenazeleri, yan yana defnedildi. Ölen Cemal Baga'nın 2 ay önce evlendiği ve sağlık teknisyeni olarak İstanbul'a atandığı ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Horasan ilçesi, Aktaş köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır'dan Erzurum yönüne giden Hicabettin Baga (33) yönetimindeki 27 R 4210 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki aynı aileden 6 çocuk annesi Naima Baga ile oğlu Cemal Baga'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İLK MÜDAHALEYİ İTFAİYE EKİPLERİ YAPTI
Kazada yaralanan sürücü Hicabettin Baga ile babası Ahmet Baga (58) ise bölgeye önce ulaşan itfaiye ekibinin üzerlerine örttüğü yorganla hurdaya dönen aracın yanında sağlık görevlilerini bekledi. Sürücü Baga ve Ahmet Baga, daha sonra sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastane morgundan cenazeleri alınan anne ile oğlu da Iğdır'a götürüldü. Kılınan namazın ardından anne ile oğlunun cenazesi, kent merkezindeki asri mezarlıkta yan yana defnedildi.
SÜRÜCÜ YOĞUN BAKIMDA, BABASI TABURCU
Taziyeleri kabul eden Ahmet Baga'nın kardeşi Mustafa Baga, çok acı bir olay yaşadıklarını belirtti. Yeğeni Cemal'in İstanbul'a atandığını, bu nedenle yola çıktıkları anlatan Mustafa Baga
"Kardeşim, hanımı ve iki oğlu İstanbul'a giderken kaza yaptılar. Yengem ve yeğenim yaşamını yitirdi. Kardeşim Ahmet taburcu edildi ve evde yatıyor. Yeğenim Hicabettin ise hastanede yoğun bakımda. Kazada yaşamını yitiren Cemal iki ay önce evlenmiş ve sağlık teknisyeni olarak İstanbul'a atanmıştı" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-01-16 11:54:36

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