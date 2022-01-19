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Iğdır'da 44 köy yolu ulaşıma kapandı Iğdır'da bir ilçe ve 8 köyde eğitime 1 gün ara verildi

İHA

Iğdır'da kar yağışı nedeniyle Tuzluca ilçesindeki tüm okullar ile merkeze bağlı 8 köyde eğitime 1 gün ara verilirken, kapanan 44 köy yolunu açmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Iğdır'da 44 köy yolu ulaşıma kapandı Iğdır'da bir ilçe ve 8 köyde eğitime 1 gün ara verildi

Iğdır'da kar yağışı nedeniyle Tuzluca ilçesindeki tüm okullar ile merkeze bağlı 8 köyde eğitime 1 gün ara verilirken, kapanan 44 köy yolunu açmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Gece saatlerinde başlayıp aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kentin sokakları beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte sabah vatandaşlardan kimi aracı ile kimi ise bisikletle işine gitti. Sabah iş yerlerine gelen esnaflar, iş yerlerinin önünü temizleyerek yeni güne başladı.

Yağan kar esnafa çile değil umut oldu
Merkezde fırın işleten Abdurrahman Çelik, karın yağması ile mutlu olduklarını belirterek, “Her yerde kar var, güzel oldu. Kimse kaymasın diye dükkanlarımızın önünü temizliyoruz. Karın yağması ile birlikte soğuk hava kırıldı. Güzel oldu karın yağması, iyi oldu” dedi.
Balıkçılık işletmecisi olan Fırat Savaş ise, “Akşam yağan karla birlikte sabah kalktık baktık her yer beyaza bürünmüş. Iğdır’da kuraklık var, inşallah bu kar ile bir bolluk olur. Yağan kar ile birlikte kar yığıntısı da oldu. Şu an o karları temizliyoruz" diye konuştu.

Bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi
Etkili olan kar yağışından dolayı Tuzluca ilçesindeki tüm okullar ile kent merkezine bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerindeki okullarda bugün eğitime ara verildi.

44 köy yolu ulaşıma kapandı
Iğdır’da toplam 44 köy yolu da ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan sürücülerin ilerlemekte zorlandığı yollarda gizli buzlanma oluştu.

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