Iğdır'da okullara kar tatili

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Iğdır'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Iğdır'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın Iğdır kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı tüm okullarda eğitime bir günlük ara verildi.

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