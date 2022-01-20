Iğdır'da okullara kar tatili

Iğdır'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Iğdır'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın Iğdır kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı tüm okullarda eğitime bir günlük ara verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.