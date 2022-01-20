32 yıl önce 20 Ocak 1990'da Sovyet askerleri tarafından Azerbaycan Azatlık Meydanı'nda işlenen ve tarihe '20 Ocak (20 Yanvar) Bakü Katliamı' olarak geçen kanlı olayların yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi.



Azerbaycan’ın bağımsızlık savaşında önemli bir yere sahip olan ve ülkenin acı günlerinden biri olan '20 Ocak (20 Yanvar) Bakü Katliamı' üzerinde 32 yıl geçti. 32 yıl önce 20 Ocak 1990'da Sovyet askerleri Azerbaycan Azatlık Meydanı'na tanklarla girerek, insanları katletti. Kanlı olayların yıl dönümü dolayısıyla IğdırAzerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği tarafından anma programı düzenlendi. Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programı şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı ile Kur'anı Kerim okunmasıyla başladı.



IğdırAzerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, Sovyet ordusunun Bakü’ye tanklarla girerek, insanları katlettiğini belirterek, “Türkler tarih sahnesine çıktıklarından beri hep kıyımlara ve katliamlara uğramıştır. Soykırım, katliam, işkence ve sürgünlerin katlanarak çoğalan acıları Türklerin iliklerine kemiklerine işlemiştir. Dünyanın birçok yerinde hep kıyımlara uğrayan hep biz Türkler ve Müslümanlar olmuştur” dedi.



‘Sovyetlerin bu tür bir katliam yapacağını bilmiyorduk’

Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Sovyetlerin bu tür bir katliam yapacağını kestiremediklerini söyleyerek, “O dönemde Bakü’de dört bir tarafta barikatlar kurulmuştu. Rus askeri Azerbaycan sınırında 17 Ocak'ta toplanmıştı. Biz onların bazı şeyler yapacağını biliyorduk ama böyle bir kıyım yapacaklarını tahmin etmiyorduk. Biz gençler orada barikatlar kurarak direndik, kimsenin silahı yoktu. Dünya Azerbaycan’da olan olaylara kulaklarını kapattı. Moskova’da baskı altında yaşayan Haydar Aliyev, 21 Ocak'ta bir basın toplantısı yaparak Azerbaycan’da olanları dünyaya duyurdu” dedi.



Anma programı daha sonra Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün Türk Devletleri ve Azerbaycan üzerine verdiği konferans ile devam etti. Konferans sonunda Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ile Prof. Dr. Tufan Gündüz’e plaketlerini Vali H. Engin Sarıibrahim verdi.



Programa Vali H. Engin Sarıibrahim’in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, IğdırAzerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği başkanı Ziya Zakir Acar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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