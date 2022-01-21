Iğdır’da ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi eğitimleri

Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hastanede çalışan annelere yönelik "Narkorehber" eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı’nın, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ kapsamında Iğdır Emniyetinin eğitimleri devam ediyor. Iğdır Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri, Iğdır Devlet Hastanesinde görevli kadın personellere yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında "Narkorehber" eğitimi verdi. Daha sonra teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanan ‘Uyuma’ projesi tanıtıldı.

Proje kapsamında, sadece kolluk kuvvetlerin narkotikle mücadele edemeyeceğini, annelerden evlatlarının takibini yapmaları, çocuklarının kimlerle, nerede zaman geçirdiği, çocuklardaki psikolojik ve fiziksel değişimi yakından takip etmeleri istendi.

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