Jandarma personeli tarafından başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır Aralık ilçesi Hasanhan köyü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından köyde başı boş bulunan pitbull barınağa teslim edildi.

Iğdır Aralık Hasanhan köyünde pitbull cinsi köpeğin başıboş gezdiğini gören Hasanhan köyü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli durumu hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Köye giden yetkililer pitbull cinsi köpeğe kimse sahip çıkmayınca köpeği özel bir kafese koydular. Köyden alınan pitbull cinsi köpek Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.