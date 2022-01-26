Iğdır'da satırlı gaspçı polis tarafından yakalandı

Iğdır'da satırla gasp yapan şahıs devriye gezen polis ekibi tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, ?Kazım Karabekir Caddesi üzerinde gece yarısı gezen bir kişi polis ekipleri tarafından fark edildi. Ekiplerin durumundan şüphelendiği A.Ö.'nün Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) hırsızlık suçundan arandığı ve yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı. Ekipler tarafından yapılan üst aramasında şahsın üzerinde 'satır' olarak tabir edilen kesici aletle, altın sarısı renginde çiçekli beyaz taşlı yaprak işlemeli 1 kolye, üzerinde taşlar bulunan altın sarısı renginde kelepçeli bileklik, 1 adet şarj adaptör ve kablosu, Hatice V. isimli kişiye ait banka kartı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve Iğdır Üniversitesi öğrenci kimlik kartları çıktı. Polis ekipleri şahıs ile ilgili işlem yaparken bir kadının bir erkek tarafından kesici aletle tehdit edilip çantasının zorla alındığı anonsu yapıldı. Anonsta olayı gerçekleştiren kişinin 165170 boylarında, siyah giyimli, elinde tespih ve satır bulunduğu, yüzüne siyah maske takmış olduğu belirtildi. Anonsta bahsedilen kişiyle gözaltına alınanın eşkalinin uyuşmasıyla yaya devriye ekibi, şüpheli A.Ö.'yü, Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Asayiş Şube Gasp Büro görevlileri tarafından yapılan yüzleştirmede şikayetçi, kesici aletle çantasını gasp edenin A.Ö. olduğunu söyledi. A.Ö. ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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