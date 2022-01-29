Iğdır'da 2022 yılı tarımsal kuraklık il yönetim toplantısı Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında yapıldı.
2022 Yılı Tarımsal Kuraklık İl Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlendi. Toplantıda, il genelinde su kaynaklarının durumu ve sulama ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.
İlgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle artan kuraklık tehlikesine karşı alınacak tedbirler değerlendirilerek karara bağlandı.
Tarımsal Kuraklık İl Yönetim Toplantısı, katılımcıların öneri ve taleplerinin dile getirilmesi ile son buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.