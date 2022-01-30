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Ünsal, Soykırım ve Yüreğim Erivan’da Kaldı romanını Jandarma Komutanına hediye etti

İHA

Ünsal, Soykırım ve Yüreğim Erivan’da Kaldı romanını Jandarma Komutanına hediye etti

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, bir süre önce Iğdır Jandarma komutanlığına atanan Albay Nejdet Karaca’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Serdar Ünsal, Albay Nejdet Karaca’ya ziyaret anısına kendisinin yazdığı “Yüreğim İrevanda Kaldı” ve “Soykırım” kitabını hediye etti.
Eğitimci, Gazeteci araştırmacı yazar     Serdar Ünsal tarafından yazılan 1920 yılında bir Türk yurdu olan bugün Ermenistan topraklarında kalan İrevan şehrinde yaşayan Türklerin Ermeni mezalimine uğrayarak doğdukları topraklardan kaçış hikayesinin anlatıldığı romanını ve soykırımı görenlerin dilinden anlattığı “Soykırım” kitabını İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca’ya hediye etti.
İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca’ya kitabıyla ilgili bilgi veren Yazar Serdar Ünsal, “Romanım gerçek yaşanmış bir hikaye, daha doğrusu baba annemin İrevan’dan Ermenilerin saldırısı sonucu kaçışlarının hikayesi, İrevan’dan Aras Nehri’ne oradan İran’a İran’dan Türkiye’ye Iğdır’a gelip bin bir zorluklarla yaşamaya çalıştığı bir yaşam öyküsü. Baba annem İrevan’da evini, sevdiklerini, babasını bırakarak kocasıyla kızıyla İran’a kaçarken Ermeniler tarafından Aras Nehri’nde kocasının vurulmasını ölünceye kadar unutamadı. İşte Ermeni mezalimini en iyi şekilde bu romanda anlatmaya çalıştım. Ermeniler sözde soykırım yalanlarının her alanda anlatan kitaplar yazıyorlar. Bu roman Ermeni yalanlarını çürütecek boyutta. Ermenilerin gerçek yüzünü herkes bir daha yakından görmek için romanı okumalıdır. Kısacası  okuyucu, Yüreğim İrevan'da Kaldı" romanında Vatana, İrevan'a, hasret ölenlerin hikayesini Ermenilerin yaptığı zulmü, Ermenilerin 1920 yılında İrevan'da yaptıkları vahşeti  Aras Nehri’ni kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, bir Hocalı faciasının benzerini  okuyacak, hüzünlenecek’ üzülecek, Soykırım kitabında da Ermeni vahşeti yaşayanların dilinden anlatılıyor” dedi.
İl Jandarma Alay komutanı Albay Nejdet Karaca ise, “Tebrik ederim bu tarihi konuları roman dilinde anlatmanız güzel bir olay, en kısa zamanda okuyacağım. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmaz. Hep tarih boyu mazlumların yanında olmuşuz. Asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır. Iğdır’da da bunu toplu mezarlarda görmek mümkün. Başarılar dilerim” şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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