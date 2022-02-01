Jandarmadan Kızılay’a kan bağışı

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı personeli kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak amacıyla Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulundu. Jandarma personeli dört gün boyunca kan bağışına devam etti. Personelin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı faaliyetinde toplam 372 ünite kan bağışı yapıldı.



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