Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Iğdır’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 25 kişiye işlem yapıldı, 1kişi tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte düzenlediği uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Ekiplerin düzenlediği operasyonda 53.2 gr esrar, 2.46 gr eroin, 58,5 gr metamfetamin, 2,67 gr bonzai, 329 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 25 kişiye işlet yapıldı, 1 kişi ise tutuklandı.



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