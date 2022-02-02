Iğdır’da suni tohumlama çalışmaları devam ediyor

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

"Iğdır İli Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulaması İle Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında suni tohumlama çalışmaları Iğdır kent merkezi ile ilçelerde devam ediyor.

Iğdır’da et ve süt verimi açısından yüksek ari ırklar oluşturularak, hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Iğdır’da 2021 Yılının temmuz ayında başlayan "Iğdır İli Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulaması İle Yaygınlaştırılması Projesi" ile 2021 yılında resmi hekimler tarafından 4 bin 900 adet suni tohumlama yapıldı. 2022 Ocak ayında önceki yıllara göre rekor sayıda tohumlama yapılarak resmi hekimlerce 488 adet tohumlama yapıldı. Özel kliniklerle beraber toplamda 661 adet suni tohumlama yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.