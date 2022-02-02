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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünsal’dan Akbulut’a hayırlı olsun ziyareti

İHA

Ünsal’dan Akbulut’a hayırlı olsun ziyareti

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanan Tamer Akbulut’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal tarafından yazılan Ermenilerin 19191920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde ve 1992 yılında Azerbaycan’ın Karabağ, Hocalı, Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı “Soykırım” kitabını Tamer Akbulut'a hediye etti.
Soykırım kitabını hediye eden Yazar Serdar Ünsal, “Ermenilerin yaptığı zulüm, ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı ve unutulmayacak. Ermenilerin 19191920 yılları arasında İrevan'da, Iğdır’da yaptıkları vahşeti Aras Nehri’ni kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, o zamanki vahşeti yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 19191920 yıllarında Iğdır ve çevresine soykırım uygulayan vahşi Ermenilerin torunlarının, Azerbaycan, Hocalı, Şuşa, Erivan ve Karabağ’da yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız. Okurken de hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz. Ermenilerin gerçek yüzünü bir daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü, “Sözde Soykırım yalanını” anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri ne kadar “Türk düşmanı olduğunu Türk'ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu” bilmeli öğrenmelidir. Azerbaycan'a yaptığı son saldırılarda göz önündedir. Çok şükür işgal altında ki Karabağ kurtarıldı ve Ermenilere gereken ders verildi. Yaşadığımız bölgelerde büyük acılar yaşanmıştır. Bu acıyı yaşayanların dilinden Ermeniler özellikle yirminci asırda Anadolu ve Kafkaslardaki Türk nüfusa karşı birçok vahşi katliamlar yapmış, göçe zorlanmış, Türk coğrafyasında bulunan tarihi yapıları bile ortadan kaldırarak, Rusların kendilerine armağan ettiği Revan Hanlığı topraklarını kadim Ermeni yurduymuş gibi yüzsüzce tüm dünyaya sunmuştur. Üstelik kendi yaptıkları soykırımları görmezden gelip, "Türkler bize soykırım yaptı," iddiasıyla dünya kamuoyunu meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Bu kitapta; Ermeni propagandalarının ne kadar gerçek dışı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz asrın başlarında ve sonlarında hem Türkiye hem de Azerbaycan'ın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kalan tanıkların tüyler ürperten hikâyelerini ilk ağızdan dinleyeceksiniz” dedi.
Tamer Akbulut ise, “Çalışmalarınızı faaliyetlerinizi yakından takip ediyorum. Başarılı çalışmalarınız var. Tebrik ederim. Bu tarihi konuları belgeler ve yaşayan insanların dilinden anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır. Benim dedelerim, ninelerim de Ermeni mezalimine uğramıştır. Iğdır’da yaşayan nüfusun yüzde 80’inin dede ve ninesi Ermeni mezalimini görmüştür. Her aileden en az 2 şehit vardır. Ermeniler 191520 yılları arasında Anadolu ve Azerbaycan’da 1992 yılında yine Azerbaycan'da Hocalı’da yaptıkları ortadadır. Ermeniler, sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır’da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir, kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. Iğdır'da Oba, Hakmehmet, Koçkıran, Gedikli köylerinde katliam yapmışlardır. Başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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