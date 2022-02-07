Doğunun Çukurova’sında yer alan İrem Bağları, Ağrı Dağı ile birlikte göz kamaştırıyor.

Doğunun Çukurova’sı Iğdır’da yer alan İrem Bağları, yağan karın fazla yerde kalmaması sebebiyle adeta karsız bir kışı yaşıyor. Türkiye'nin en yüksek noktası, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan, İrem Bağları, dağ ile birlikte adeta göz kamaştırıyor. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan İrem Bağları, kış ayında fazla kar yağmayınca bu kış karsız kaldı. Havadan görüntülenen İrem Bağlarının bazı yerlerinde kış mevsimi olduğu halde yeşillikler gözlemlendi. İki gün üst üste bulutlu ve bulutsuz havadan görüntülenen İrem Bağları ve Ağrı Dağı birlikte göz kamaştırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.