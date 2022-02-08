Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 2228 Ocak tarihleri arası vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içinde Iğdır’da var.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2228 Ocak arasında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa oldu. Vaka sayılarının en yoğun olduğu iller arasında olan Iğdır’da vatandaşların bir kısmı maske takarken bir kısmı ise maskesiz dolaşmaya devam etti. Banka önlerinde ve çarşı merkezde ise kalabalık dikkat çekti. Pandemiye karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Sadık Karayaluk, “Iğdır’da virüs şu an baya artmış. Biz vatandaş olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Maskesiz gezmiyoruz. Karşıdaki insanlar da bizim gibi önlem alırsa gerçekten sağlıklı olacağını düşünüyorum” dedi.
Bakan Koca, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.