Tuzluca'da Şubat ayında gelen leylekler kara teslim oldu

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine erken dönen leylekler kara teslim oldu.

Tuzluca ilçesine erken dönen leylekler, ilçede gün boyu etkili olan kara teslim oldu. Vatandaşların merakla izlediği leyleklerin bu mevsimde gelmesi mevsimlerdeki değisikligin hayvanlar üzerindede değisiklik gösterdiği belirtildi.

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