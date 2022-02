İşinden istifa etti, otostopla dünya turuna çıktı

İstanbul'da bir mağazada satış elemanı şefi olarak çalışan Berkan Bilgiç, işinden istifa ederek otostopla dünya turuna çıktı. Bilgiç'in gezisindeki Diyarbakır'dan sonraki durağı ise Iğdır oldu.

İstanbul'da çalıştığı mağazadan 5 yıl önce dünyayı dolaşmak için istifa eden Berkan Bilgiç gezi turuna devam ediyor. İstanbul’dan otostopla Ankara’ya oradan da tren ile Diyarbakır’a gelen Berkan Bilgiç, otostopla Iğdır’a geldi. Dünya turuna 5 yıl önce çıktığını belirten Berkan Bilgiç, birçok ülkeyi otostop ile gezdiği söyledi. Bilgiç, “Yaklaşık 5 yıldır dünyayı geziyorum. 40’dan fazla ülkede bulundum. Şu an ise Iğdır’dayım. Iğdır benim görmediğim şehirlerden biriydi. İstanbul’dan otostop ile başlayan yolculuğum Ankara’dan tren ile Diyarbakır’a doğru devam etti. Diyarbakır’dan otostop ile Iğdır’a geldim. Buradan ise Nahçıvan ve can Azerbaycan’a gitmeyi planlıyorum” dedi.

İnsanların sürekli geçimini nasıl sağlıyorsun, diye sorduğunu belirten Berkan Bilgiç, çokça merak edilen soruya da cevap verdi. Bilgiç konuşmasında, “Yola çıktığım ilk yıllarda geçimimi gittiğim ülkelerde çalışarak sağlıyordum. Kendim yaptığım el ürünlerini satıyordum ve gönüllü olarak işler yapıyordum. Bu şekilde konaklama ve maddi kısmı hallediyordum. Şu an ise sosyal medya için çektiğim içeriklerden bu yolculuğuma devam ediyorum” dedi.



‘Iğdır farklı etnik kökenlerin yaşadığı bir şehir’

Iğdır’ın çok farklı bir şehir olduğunu belirten Berkan Bilgiç, Türkiye’de bu şekilde farklılığın iç içe olduğu az şehir olduğunu söyleyerek, “Iğdır tatlı ve küçük bir şehre benziyor. Iğdır farklı etnik kökenlerin yaşadığı bir şehirdir. Bu farklılık yemeğine, kültürüne, tabelalarına yansımış şekildedir. Bu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Iğdır’ın insanları sıcak kanlıdır” dedi.

Berkan Bilgiç, Iğdır’da birkaç gün kaldıktan sonra otostop ile Nahçıvan ve Azerbaycan’a geçerek dünya turuna kaldığı yerden otostop ile devam edecek.

