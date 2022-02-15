Iğdır'da hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

İHA

Iğdır'da hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Iğdır'da hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler tarafından yapılan fiziki takip ve araştırmalar sonucunda; şüpheli şahısların Facebook isimli sosyal medya sitesinden değerlerinden daha aşağı tutarlarda hayvan satışı ile ilgili ilanlar verdikleri görüldü. Şüpheli şahısların bahse konu ilanlara GSM irtibat numarası yazdıkları, bu ilanları gören başka illerde yaşayan vatandaşların Iğdır iline geldikleri tespit edildi. Kentte gelen kişiler şüpheli şahıslar tarafından karşılandı. Şüpheli şahıslar kentte gelen kişilere konaklama yerleri ayarlayıp il dışından gelen vatandaşları kendilerine ait olmayan besi çiftliklerine götürerek burada ki hayvanları gösterdikleri ortaya çıktı. Gösterilen hayvanların bedelinin şüpheli şahısların vermiş olduğu 3. Şahıslara ait banka hesap numaralarına dışarıda gelen kişiler tarafından havale/eft yapıldı. Parayı alan kişiler bahse konu hayvanların çeşitli bahanelerle dışarıda gelen vatandaşlara teslim edilmediği, müşteki şahısların yapmış oldukları ödemelere karşı müşteki şahıslara senet verdikleri, ancak bu senetleri ödemedikleri tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri sosyal medya platformu üzerinden ilan vermek suretiyle 3 farklı olayda mağdur ettikleri şahısları yaklaşık bir milyon Türk Lirası dolandırdığı tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan; 2 şahsa adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı, 2 şahsa ev hapsi kararı verildi. 2 kişi ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serdar Ünsal, "Deprem fay hattında olan Medsamor, ölüm bacaları Türkiye, Azerbaycan ve İran’ı tehdit ediyor”
YEREL HABERLER Serdar Ünsal, "Deprem fay hattında olan Medsamor, ...
Iğdır'daki operasyonda gölette 145 uçaksavar mühimmatı bulundu
YEREL HABERLER Iğdır'daki operasyonda gölette 145 uçaksavar ...
Iğdır'daki operasyonda gölette 145 uçaksavar mühimmatı bulundu
YEREL HABERLER Iğdır'daki operasyonda gölette 145 uçaksavar ...
Iğdır’da EREN KIŞ-9 operasyonunda bölücü terör örgütüne darbe
YEREL HABERLER Iğdır’da EREN KIŞ-9 operasyonunda bölücü terör ...
İşinden istifa etti, otostopla dünya turuna çıktı
YEREL HABERLER İşinden istifa etti, otostopla dünya turuna çıktı
Ermenistan'da meydana gelen deprem Iğdır'da da hissedildi
YEREL HABERLER Ermenistan'da meydana gelen deprem Iğdır'da da ...
Iğdır’da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Iğdır’da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.