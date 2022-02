Iğdır Üniversitesine uluslararası öğrenci akını devam ediyor

Uluslararası üniversite olma şiarıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Iğdır Üniversitesi, her geçen gün daha çok coğrafyaya ulaşmaya ve yabancı uyruklu öğrencilere kapılarını sonuna kadar açmaya devam ediyor.

Başta Orta Asya ve Afrika ülkelerinden öğrenciler olmak üzere dünyanın pek çok yerinden yabancı uyruklu öğrenciler, Iğdır Üniversitesine eğitim almaya geliyor.

20212022 EğitimÖğretim yılında yeni kayıt yaptıran 247 uluslararası lisans ve lisansüstü öğrencisi ile birlikte Üniversitede toplam 758 uluslararası öğrenci bulunuyor.

38 farklı ülkeden öğrenci öğrenim görüyor

Iğdır Üniversitesinde Fas, Gana, Etiyopya, Çad, Burkina Faso, Zimbabve, Somali, Uganda, Bulgaristan, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Suriye, İran, Ürdün, Fil Dişi Sahilleri ve Filistin gibi 38 farklı ülkeden uluslararası öğrenci eğitim alıyor.

Son verilere göre; Üniversitede 306 Suriyeli, 72 Azerbaycanlı ve 70 Endonezyalı öğrenci bulunurken bunları Somali, Malezya ve Nijerya gibi ülkeler takip ediyor.

“Uluslararası öğrenciler ile ilgili ciddi çalışmalar yaptık”

Yurt dışından Iğdır Üniversitesine gelen yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, göreve başladığı 2017 yılından bugüne uluslararası öğrenciler konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları kaydetti;

“Göreve başladığımızda Üniversitemizde dört veya beş yabancı öğrenci vardı. Yaptığımız çalışmalarla birlikte öğrenci sayımızda ciddi artışlar oldu. Bu, gurur ve memnuniyet verici bir durum. Üniversitemiz eğitimöğretim kalitesi, donanım, altyapı ve kampüs hayatı gibi konularda öğrencilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek hizmetleri sunuyor. Üniversite olarak uluslararası öğrencilerimize her türlü konuda destek olmaya ve üniversitemizin bu öğrencilerimize sunacağı fırsatları her geçen gün artırmaya gayret ediyoruz.”

“En çok uluslararası öğrenci ilahiyat fakültesinde”

Uluslararası öğrencilerin en çok İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesini tercih ettiklerini belirten Rektör Alma, ardından şunları dile getirdi;

“İlahiyat Fakültesinde 217, Mühendislik Fakültesinde 165, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesinde 69 ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde 59 uluslararası öğrencimiz bulunuyor. FenEdebiyat Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitülerine de ilgi oldukça yüksek. İnşallah ilerleyen süreçte sayıyı arttırmaya devam edeceğiz. Bu artış sayesinde hem bölgesel kalkınmaya destek olacağız hem de ülkemizin uluslararası alanda daha fazla tanınmasına katkı sunacağız.”

“Ülkelerine Döndüklerinde Bizim Değerlerimizi de Yanlarında Götürüyorlar”

Uluslararası öğrencilerin devletler arasında birer fahri elçi olduğunu da ifade eden Alma, “Ülkelerin kamu diplomasisi faaliyetlerinde öğrenci değişim programları oldukça önemli bir araç. Üniversitemizde eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerimiz, ülkelerine döndüklerinde bizim değerlerimizi de yanlarında götürüyorlar. Böylece ülkelerinde olumlu bir Türkiye imajının oluşmasına ve iki ülke arasındaki gönül birlikteliğinin daha fazla gelişmesine de katkı sunuyorlar.” dedi.

Son olarak Iğdır’ın tarihi, kültürel ve stratejik açıdan çok önemli bir il olmasının yanı sıra misafirperverliği ile de bir hoşgörü şehri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Alma, uluslararası öğrencilerin burada kendi ülkelerindeymiş gibi hissetmeleri dileğinde bulunarak sözlerine son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.