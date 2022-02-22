Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı Uyuşturucuyu sandalyeye ve briket içine sakladılar

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden biri tutuklandı.

Iğdır'da, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden biri tutuklandı. Iğdır'da, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik yapılan operasyonlar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda eroin, esrar, metamfetamin, bonzai, sentetik ecza malzemesi ve hassas terazi, briket ve sandalyeye gizlenmiş uyuşturucu madde ile kullanılması yasak haplar da ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 20 kişiden 18'i, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.

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