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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hocalı şehitleri Iğdır'da anıldı

İHA

Hocalı şehitleri Iğdır'da anıldı

Iğdır'da, 1992 yılında Azerbaycan’ın Hocalı kentinde gerçekleştirilen katliamda şehit olanlar törenle anıldı.
Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından Haydar Aliyev Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen Hocalı Soykırımı'nı anma programı, saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından Hocalı soykırımını anlatan film ile devam etti. Programda konuşan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, “Ermenilerin gerçek yüzünü Hocalı'da görmemiz mümkündür. Çünkü dedeleri 19151920 yılında Doğu Anadolu’da Iğdır’da katliam yapmışlardır. Onların torunları da Hocalı'da katliam yapmıştır. Ama Ermenistan, Türklerin soykırım yaptığını iddia etmiş, başta ABD ve AB ülkeleri de sözde soykırımı tanıma yoluna gitmiştir. Türk Devleti hiçbir zaman soykırım yapmamıştır. Bizim tarihimiz şan ve şeref ile doludur" dedi.
Programda konuşan Avukat Mesut Öztürk, Ermenilerin yaptığı zulümler ve katliamların iyi bir şekilde anlatılmadığını belirterek, “Biz bu soykırımı bir türlü anlatamadık ve bir karar da aldıramadık. Dünya geneline baktığımız zaman nüfusu 9 milyon olan ve bunun sadece ülkesinde 3 milyonu yaşayan Ermeni toplumu, 150 milyonluk Türk nüfusuna karşı büyük bir çığırtkanlık yapıp bugüne kadar birçok parlamentoda olmayan sözde soykırım tasarısını kabul ettirmiştir” dedi.
Programa Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, Azerbaycan Kars Konsolosluğu Iğdır temsilcisi Elnur Saleyev, Iğdır Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı Atakan Demirci, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Avukat Mesut Öztürk, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından 8 yıldan beri düzenlenen Hocalı konulu resim, hikaye, kompozisyon, şiir yarışmasında ödül alan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Programa katılanlar hep bir ağızdan ‘Hocalıya Adalet’ diye bağırdılar.

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