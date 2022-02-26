Sahipsiz 9 pitbull barınağa teslim edildi

Iğdır'da yasaklı ırklardan olan ve sokakta başıboş bulunan 9 pitbull, barınakta koruma altına alındı.
Iğdır'da Asayiş Şube Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından yasaklı ırklardan olan köpeklerin tespiti için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu tehlike arz eden hayvanlardan olan, 9 sahipsiz pitbull bulundu. Bulunan pitbull cinsi köpekler Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.