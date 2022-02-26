Iğdır’da 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

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Iğdır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri Doğubayazıt – Iğdır D975 karayolu bölgesinde bulunan alanda arama başlattı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 2 kilo 648 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili tespit edilen şüphelilerin yakalanması için işlemler devam ediyor.

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