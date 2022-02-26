Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Başkanı Serdar Ünsal, öğrencilere Hocalı soykırımını anlattı.

Iğdır’ın Melekli beldesinde bulunan Melekli Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Serdar Ünsal, öğrencilere önce Hocalı soykırımının 30. Yıldönümü dolayısıyla bir film seyrettirdi. Daha sonra ise Ermenilerin Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında ve Iğdır’da yaptıkları soykırım ve katliamları anlattı.

Programda konuşan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal “Ermeniler 19151920 yılında bu bölgede Iğdır’da Hakmehmet, Oba ,Gedikli köylerinde katliam yapmışlardır. Onlarında torunları da 1992 yılında Hocalı da Dağlık Karabağ da aynı katliamı yapmıştır. Ermeni meselesini iyi biliniz, öğreniniz” dedi.

Ünsal konuşmasının devamında, “Hocalı denince aklıma küçük masum çocukların öldürülmesi, hamile kadınların karınlarının yarılıp, bebeklerinin hançerlenmesi, insanların canlı canlı yakılması, silahsız insanların gözlerinin oyulması, insanların karlı bir kış gününde dağlarda donarak ölmesi ve bütün bunları yapan vahşi Ermeni ve Rus askerleri gelir. Ermenilerin 30 yıl önce Hocalıda yaptığı soykırımı Almanya da Naziler Yahudilere bile yapmamıştır. Bu katliama da insan hakları, dünya insanlığı seyirci kalmıştır” dedi.

Türk milletinin hiç bir zaman Ermenileri katletmediğini söyleyen Serdar Ünsal, “Sözde soykırım iddiaları iftira ve yalandan ibarettir. Hocalı 'da, Karabağ da binlerce insanı kadın ,çoluk çocuk demeden katliam yapan Ermenilerin dedeleri, babaları geçmişte de Iğdır ve çevresinde binlerce insanı diri diri damlara doldurup yakmışlardır. Buda gösteriyor ki Ermeniler kan dökücü Türk düşmanı olan bir millettir. Bütün dünya devletlerini Hocalı’da yapılan vahşeti Azerbaycan Türküne karşı yapılan bir soykırım olarak tanımaya davet ediyorum. Hocalı’ya adalet istiyorum. Hocalı’da, Şuşa’da, Lâçin’de Kelbecer’de, Ağdam’da, Cebrail’de yaşanan soykırımı unutmadık. Unutmayacağız. Her fırsatta anlatacağız. “şeklinde konuştu.

Öğrenciler sohbet toplantısından sonra toplu olarak ‘Hocalıya adalet’ diye haykırdılar. Ünsal, Okul müdürü Muharrem Verberi ve Müdür Yardımcısı Serhat Türkeli’ye öğrencilere program için teşekkür etti.

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