Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu



Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIRDoğubayazıt D-975 yolu kenarındaki kayalıklar arasına gizlenen 2 kilo 648 gram eroin, narkotik köpek 'Raskol' ile yapılan arazi taramasında ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele eden Iğdır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-Iğdır D-975 yolu kenarında arazi taraması yaptı. Narkotik köpek 'Raskol' ile aramada, kayalıklar arasına gizlenen 2 kilo 648 gram eroin bulundu. Jandarma ekipleri, eroini araziye gizleyen şüpheli ya da şüphelileri tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2022-02-26 11:44:12



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