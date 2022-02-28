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Iğdır'da 198 sahte banknot ve 12 şişe kaçak içki ele geçirildi

DHA

Iğdır'da 198 sahte banknot ve 12 şişe kaçak içki ele geçirildi


Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 araçta 100 TL'lik 198 sahte banknot ile 12 şişe kaçak içki ele geçirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğubayazıt kara yolundaki 2 araçta arama yapıldı. Araçlardan birinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 100 TL'lik 198 sahte banknot, diğerinde ise 6 bin 500 TL değerinde 12 şişe kaçak içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2022-02-28 14:37:43

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