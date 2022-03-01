Iğdır’da hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Iğdır'da bir iş yerinden ve araçtan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır’da hırsızlara göz açtırmıyor. Ekipler, Alikamerli Mahallesi'ndeki bir iş yerine girerek hırsızlık yapan ve Emek Mahallesi'ndeki bir araçtan çeşitli malzemeler çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik takip ve aramalar sonucu araçtan hırsızlık yapanların R.G. (21) ve H.A. (37), iş yerinden hırsızlık yapanların ise Ö.K. (27) ve M.K. (16) olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızların çaldıkları malzemeler ise polisler tarafından sahiplerine teslim edildi.

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