Zeytin Dalı Harekatı'nın şehitleri unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeytin Dalı Harekatı'nın şehitleri unutulmadı

İHA

Zeytin Dalı Harekatı'nın şehitleri unutulmadı

Afrin'deki tepede 1 Mart 2018 yılında şehit olan 9 askerin anısına Iğdır'da anma programı düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYDYPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler unutulmadı. Iğdır Ulu Cami'de Kur'anı Kerim okunmasıyla başlayan programda Mevlidi Şerif okundu, Şehitler Ölmez Tepesi şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.
'Şehitler Ölmez Tepesi'
'Şehitler Ölmez Tepesi' Kel Tepe, haritada 1083 Tepesi olaraktan biliniyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG mensuplarının üs bölgesi konumundayken İzmir Bornova Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt Özel Harekat birlikleri tarafından bu tepe ele geçirildi. Daha sonra bu tepe 'Şehitler Ölmez Tepesi' olarak değiştirildi. Afrin'deki tepede 1 Mart 2018 yılında 9 asker şehit olmuştu. Program sonunda İl Jandarma Komutanlığı askerleri cami önünde şehitler için lokma dağıttı.
Düzenlenen anma programına Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, vatandaşlar, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Iğdır’da hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
Çocuklar, akademide hem eğleniyor hem öğreniyorlar
YEREL HABERLER Çocuklar, akademide hem eğleniyor hem öğreniyorlar
Uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi
Iğdır'da sahte banknot ve kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Iğdır'da sahte banknot ve kaçak içki ele geçirildi
Bölücü terör örgütünün hain planı bozuldu: Uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Bölücü terör örgütünün hain planı bozuldu: Uçaksavar ...
Nehirde uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Nehirde uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi
Iğdır'da 198 sahte banknot ve 12 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Iğdır'da 198 sahte banknot ve 12 şişe kaçak içki ele ...
Iğdır polisinden dron destekli denetim
YEREL HABERLER Iğdır polisinden dron destekli denetim
Iğdır’da av koruma denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Iğdır’da av koruma denetimleri devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.