Iğdır’da Kızılay’a kan bağışı

Iğdır’da vatandaşlar başkalarının hayatlarını kurtarmak için Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay’ın gezici kan bağışı kabul Iğdır Belediye meydanında vatandaşlardan kan bağışı kabul etti. Çok sayıda vatandaş Kızılay’a kan bağışında bulunmak için adeta bir birleri ile yarıştı. Dışarıda bulunan bilgilendirme formunu dolduran vatandaşlar daha sonra tır içinde bulunan sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kan bağışları alındı.

Bağış sonrası kan veren vatandaşlara meyve suyu, soda ve kek ikram edildi.

Hayatında ilk defa kan verdiğini, geç kan verdiği içinde pişman olduğunu belirten Naim Uçar isimli vatandaş, “Daha önceki yıllarımda kan vermediğim için pişman oldum. Kan vermenin hayat kurtardığının bilincinde olmamız lazım. Bunu sadece dilde söylememek lazımdır. Kan vermek bir insanın hayatını kurtarmak demektir. Bir insan yılda bir kez olsa da kan vermelidir” dedi.

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