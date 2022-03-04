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Iğdır’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı Vali ve Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim’den Metsamor vurgusu

İHA

Iğdır’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı Vali ve Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim’den Metsamor vurgusu

Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda bugün eş zamanlı olarak gerçekleşen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" Iğdır’da da gerçeğini aratmadı.
Her yıl 17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Türkiye genelinde gerçekleşen deprem tatbikatı bu yılda eş zamanlı olarak Türkiye genelinde yapıldı. Iğdır’da da tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi. "2022 Afet Tatbikatı Yılı" ilan edilmesi ile birlikte eş zamanlı yapılan tatbikatlar gerçeğini de aratmadı. 70. Yıl Cumhuriyet Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde yapılan tatbikata Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim de katıldı. Tatbikatta protokol üyeleri ve öğrenciler, alarmın çalmasıyla birlikte sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da yetkililer okulu tahliye ederek, öğrencileri bahçedeki güvenli alana geçirdi. Tatbikat gereği AFAD, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Tatbikata katılan Vali/Belediye Başkan vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, afetlerin başta ülkemiz olmak üzere dünyanın da bir gerçeği olduğunu ifade ederek, “Afete hazırlık afet olmadan bizim yapabileceğiz en önemli şeydir. Bütün kamu görevlilerin, vatandaşların hem de öğrencilerimiz güzel bir şekilde organize olarak AFAD ile güzel işler yapıyorlar. Bu yıl AFAD tarafından tatbikat yılı ilan edildi. Bu tatbikatlar umut ediyorum Allah göstermesin yarın bir afet olayında daha iyi çalışmamızı sağlayacaktır” dedi.
Geçtiğimiz günlerde Ermenistan'da meydana gelen deprem sonrası tekrar gündeme gelen Ermenistan Metsamor Nükleer Santrali ile ilgili de konuşan Sarıibrahim, "Iğdır, Ermenistan sınırındaki Metsamor’dan dolayı afet riskinin olduğu ve afet bilincinin yüksek tutmamız gerektiği bir coğrafyadır" dedi.

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