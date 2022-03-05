Iğdır'da av sezonu kapanıyor

Türkiye genelinde yaban hayvanlarının üreme döneminin başlamasıyla beraber 06 Mart 2022 tarihinden Ağustos ayına kadar av sezonu kapanıyor.

Yaban hayvanlarının üremesi için ülke içinde av sezonu 6 Mart'tan itibaren kapanıyor. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de av sezonun kapanması ile ilgili bilgilendirme yaparak duyuruda bulundu.Duyuruda 6 Mart 2022 tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladığı için avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak hale geldiği belirtildi. Ayrıca av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi konusunda da uyarı yapıldı.



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