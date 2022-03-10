Iğdır Tuzluca ilçesinde okullar tatil edildi

Iğdır Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Iğdır Tuzluca ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken okullar bir gün süreyle tatil edildi. Iğdır Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı köy okulları ile ilçe merkezindeki okullar bugün bir gün süre ile tatil edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.