Iğdır’da kadınlar tarafından kurulan Ayyıldız Kadın Kooperatifinin açılışı yapıldı.

Iğdır’da bir araya gelen kadınlar ekonomiye ve üretime destek olmak için kooperatif kurdu. Iğdır Kasımcan köyünde kurulan kooperatifin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Vali Sarıibrahim, kadınların her zaman destekçisi olduğunu belirterek; “Şunu çok iyi biliyoruz ki her başımız sıkıştığında; bu milletin evlatlarını doğuran, yetiştiren, büyüten sonrasında onlara el açan, onlara yön veren yine Anadolu coğrafyasının kadınları olmuştur. Iğdır'daki kadınlara inanıyoruz. Doğru bir şekilde desteklendikleri takdirde, ürettikleri ürünlerden kazanacakları gelirlerle daha da büyük işler yapacaklarını düşünüyorum.” dedi.

Açılış törenine Vali H. Engin Sarıibrahim, Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, protokol üyeleri, kurum müdürleri, kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

