Iğdır hayvan pazarında sopalar konuştu

Iğdır Söğütlü Mahallesinde bulunan hayvan pazarında çıkan kavgada sopalar konuştu.
Kavga, sabah saatlerinde Söğütlü Mahallesinde bulunan hayvan pazarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacakverecek meselesi bulunan iki grup hayvan pazarında tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada iki grup birbirlerine sopalar ile saldırmaya başladı. Sopaların konuştuğu kavgayı vatandaşlar araya girerek ayırdı. Kavga esnasında taraflar 'vurun vurun' diye bağırdılar.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.