Iğdır’da 'Baharın müjdecisi' leylekler kar altında kaldı

Iğdır’da havaların ısınmasıyla geri gelen ve 'baharın müjdecisi' olarak adlandırılan leylekler ile Iğdır’ı 12 ay boyunca mesken tutan leylekler kar altında kaldı.

Sahip olduğu iklim şartlarından dolayı "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır, birçok kuş çeşidine de ev sahipliği yapıyor. Kentin simgesi haline gelen leyleklere 12 ay boyunca ev sahipliği yapan Iğdır’a sıcak ülkelere göç eden leylekler de geçen hafta gelmeye başladılar. Gece saatlerinde etkili olan yağış ile birlikte sıcak ülkelere gidip geri gelen ve "Baharın müjdecisi" olarak anılan leylekler ile Iğdır’ı 12 ay boyunca mesken tutan leylekler kar altında kaldı.

Mart ayında sürpriz bir kar yağışı olduğunu belirten Erhan Sinay isimli vatandaş, “Bu sene Mart ayından dolayı leylekler Iğdır’a erken geldiler. Geldikleri gibi kara yakalandılar. Zaten çoğu leylek de 12 ay boyunca Iğdır’da duruyorlar. Leylekler kar yağınca karın altında mahsur kaldılar” dedi.

Iğdır Ulu Camii ile Iğdır Valiliği binasında görüntülenen leylekler, yağan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yuvalarını terk etmedi.

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