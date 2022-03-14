Iğdır'da 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası 34 köy yolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve beraberinde etkili olan tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.
Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor. Köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.